بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض اليوم الأربعاء

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، تراجعًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر2023، ليغلق مؤشرها السوق العام منخفضًا بنحو 27.70 نقطة ليبلغ عند مستوى 6831.16 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.40 %، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 130.7 مليون سهم عبر 10022 صفقة نقدية بقيمة 27.4 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي 94ر57 نقطة ليبلغ مستوى 25ر5673 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 01ر1 % من خلال تداول 5ر72 مليون سهم عبر 4482 صفقة نقدية بقيمة 13ر9 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 74ر17 نقطة ليبلغ مستوى 41ر7459 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0 % من خلال تداول 15ر58 مليون سهم عبر 5540 صفقة بقيمة 2ر20 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك هبط مؤشر (رئيسي 50) 31ر92 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5618 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 62ر1 % من خلال تداول 7ر53 مليون سهم عبر 3165 صفقة نقدية بقيمة 7ر7 ملايين دينار كويتي.

بلتون تخطط لزيادة رأسمال "كاش "للتمويل متناهي الصغر إلى 500 مليون جنيه

استعرضت شركة بلتون المالية القابضة، الخطط التوسعية والأهداف الاستراتيجية لشركة كاش للتمويل متناهي الصغر، التي استحوذت عليها بشكل كامل مؤخرًا.

وقالت بلتون في بيان للبورصة ، إنها تعتزم تعظيم القاعدة الرأسمالية لكاش ليصل رأس المال المصدر والدفوع الخاص بها إلى 500 مليون جنيه.

وأضافت أن كاش تعتزم كذلك التقدم للحصول على رخصة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من الرقابة المالية التي تتيح للعملاء الحصول على تمويلات بقيمة 5 ملايين جنيه للمشروع الواحد.

كما تدرس عقد شراكة مع إحدى الجهات الدولية المتخصصة التي تهدف للتمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق توفير فرص عمل وتأهيلهم وتقديم الدعم الفني والمالي لهم تمهيدًا لبدء التنفيذ وإطلاق المشروع.

وأوضحت أن كاش تعتزم تقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات جميع العملاء في المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير فرص عمل تزيد عن 3 آلاف وظيفة بطريقة مباشرة من خلال الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا والناشطة اقتصاديًا في العام الأول من تفعيل الخطة التوسعية.

وأشارت إلى أنها ستركز على الحلول التكنولوجية والرقمية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنمية ورفع كفاءة فريق العمل بالشركة.

كما تخطط كاش تعزيز شبكة فروعها وتدشين العديد من الفروع المتنقلة لإتاحة كافة الخدمات التمويلية للعملاء وبالأخص في المناطق النائية.

قال مرقس نبيل الرئيس التنفيذي لشركة كاش، إنه المستهدف رفع عدد فروع الشركة إلى 50 فرعًا بنهاية العام الجاري ليصل إلى 150 فرعًا بحلول الربع الأخير من العام المقبل لإتاحة حلول تمويلية لأكثر من 100 ألف عميل وبالأخص في المناطق الأكثر احتياجًا في الصعيد والدلتا والوادي الجديد والبحر الأحمر.

وأضافت أن الشركة افتتحت مؤخرًا 5 فروع جديدة بعد إتمام استحواذ بلتون على الشركة والحصول على موافقة الرقابة المالية.