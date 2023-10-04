البورصة تربح 4 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم
ارتفع أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة طفيفة.
ربح رأس المال السوقي للأسهم 4 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوى 1.343.5 تريليون جنيه.
صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 19719 نقطة.
ارتفاع مؤشر إيجي أكس 70
ارتفع مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% .
ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.18%.