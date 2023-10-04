الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تربح 4 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

ارتفع أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة طفيفة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم  4 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوى 1.343.5 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 19719 نقطة.

ارتفاع مؤشر إيجي أكس 70

ارتفع مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% .

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.18%.

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