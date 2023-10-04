إزالة حالتى بناء مخالف فى حملة مكبرة بقرية دجوى

شنت أجهزة الوحدة المحلية بطحلة برئاسة عاطف شعيب رئيس الوحدة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية واراضى أملاك الدولة والتعديات والبنائية المخالفة .

وقال عاطف شعيب رئيس الوحدة المحلية بطحلة أنه تم الدفع بمعدات الوحدة بالتنسيق مع أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية و المحاسب محمد عبد الحميد مرعى رئيس مدينة ومركز بنها واسفرت الحملة عن وقف حالتى تعدى بنطاق قرية دجوى التابعة للوحدة المحلية بطحلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مؤكدا أنه لا تهاون مع اى مخالف وأنه سيتم مواجهة التعديات بكل حزم.