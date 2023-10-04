حملة مكبرة لإزالة الاعلانات العشوائية وغير المرخصة بمدينة قوص بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة والعشوائية بعدد من الشوارع والميادين، قادها كل من فراج الوحش نائب رئيس المركز و عبد الناصر شنداوي سكرتير الوحدة ، بالاضافة الي مشاركة رجال الامن من شرطة مرافق قوص، مسئولي الاعلانات بالوحدة.

واشار الدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، الي ان الحملة قامت بمراجعة الاعلانات بشوارع الجمهورية والمحطة وميدان مزلقان السكة الحديد، واسفرت اعمالها عن ازالة ورفع عدد من اليافطات الاعلانية غير المرخصة تم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال اصحابها.

وناشد رئيس المركز أصحاب المحلات والمنشآت التجارية والطبية وغيرها بضرورة التوجه لإدارة الإعلانات بالمركز للترخيص إعلاناتهم وفقا للاشتراطات والقواعد التي تقرها اللائحة المعمول بها علي مستوي المحافظة، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد تشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات على ارض الواقع وإزالة اي إعلانات عشوائية.