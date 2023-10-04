تمهيد وتسوية الطرق ورفع إشغالات الشادر بقرية بهجورة بقنا

شنت الوحدة المحلية لقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، برئاسة، احمد الصياد رئيس الوحدة المحلية للقرية، وبحضور محمود وزيرى سكرتير القرية، حملة نظافة ورفع للمخلفات بمدخل القرية وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الارصفة وطريق الشادر والعمارات السكنية بمساكن التنمية الحضارية (الترعة الضمرانية ببهجورة) ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة، وذلك بكافة أنحاء الوحدة القروية، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

كما شدد أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية .

مضيفاً ان هذا لا ياتى إلا بالثمار المرجوه منه وبالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى الى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.