كاف يكشف موعد ومكان قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد ومكان إقامة قرعة دور المجموعات من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية.





أكد كاف عبر حسابه على موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن القرعة ستجرى يوم الجمعة المقبلة، في الواحدة ظهرا بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.



وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، فيما حصد اتحاد العاصمة الجزائري الكونفدرالية، قبل ان يخسر المارد الأحمر لقب السوبر الأفريقي امام الفريق الجزائري بهدف نظيف.



وكان كاف أعلن عن استحداث بطولة الدوري الأفريقي التي ستقام في الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 11 نوفبمر المقبل، ويشارك الأهلي فيها ويلتقي مع سيمبا التنزاني.

