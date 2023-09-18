كاف يعلن زيادة جوائز السوبر الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، زيادة جوائز بطولة كأس السوبر الأفريقي ، الذي توج به اتحاد العاصمة للمرة الأولى في تاريخه على حساب الأهلي ، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على الأراضي السعودية مساء يوم الجمعة الماضي.





وأشار كاف اليوم الإثنين إلى رفع مكافأة المشاركة والفوز بالبطولة لتصل إلى حصول الفر يق المتوج على 500 ألف دولار بدلاً من 200 ألف ، وحصول الفريق الخاسر على 250 ألف دولار بدلاً من 125 ألف.

وخسر الأحمر بهدف نظيف عبر ركلة جزاء احتسبت في شوط اللقاء الأول.

وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء الأخير على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – كريم الدبيس.



ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي ، في افتتاحية مشواره بمسابقة الدوري الممتاز في نسختها الجديدة المسماة بـ “دوري النيل” ، ويقام اللقاء المرتقب على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



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