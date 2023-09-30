السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كاف يكشف الجوائز المالية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم

الدوري الأفريقي
الدوري الأفريقي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن الجوائز المالية في نسخته الأولى من مسابقة الدوري الأفريقي، والذي ينطلق في بداية يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

ويشارك الأهلي في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، ويمثل مصر، وأوقعته القرعة مع سيمبا التنزاني.
 


كشف كاف عبر موقعه الرسمي عن الجوائز المالية والتي جاءت على النحو التالي:

-البطل يحصل على مبلغ 4 مليون دولار
-الوصيف يحصل على مبلغ 3 مليون دولار
-الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي تحصل على مبلغ مليون و700 ألف دولار
-الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي تحصل على مليون دولار.

وأوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه من المنتظر أن يخوض بطل المسابقة 6 مباريات لتحقيق اللقب، بقيمة الجائزة الكبيرة، والتي تقدر قيمتها بـ 4 مليون دولار.
ويشارك في الدوري الافريقي، الأهلي وسيمبا والوداد البيضاوي، وصن داونز ، و مازيمبي، والترجي التونسي، وبيترو أتلتيكو.
 

مواد متعلقة

أبو ظبي الرياضية تعلن حصولها على حق إذاعة مباريات بطولة الدوري الإفريقي

خالد مرتجي يترأس اجتماعا لبطولة الدوري الإفريقي

الأهلي يستفسر من “كاف” عن قيمة جوائز الدوري الإفريقي

نجم الأهلي السابق: قرعة الدوري الأفريقي لم تخدم الأحمر

رسميًا..استبعاد بيترو أتلتيكو من الدوري الأفريقي

إنفانتينو: الدوري الأفريقي سيكون مؤثرًا للغاية وسندفع بالاستثمارات بالقارة السمراء

قرعة الدوري الأفريقي..الأهلي ضد سيمبا التنزاني

موعد انطلاق بطولة الدوري الأفريقي الجديدة بمشاركة الأهلي

الجريدة الورقية