كاف يكشف الجوائز المالية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن الجوائز المالية في نسخته الأولى من مسابقة الدوري الأفريقي، والذي ينطلق في بداية يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.



ويشارك الأهلي في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، ويمثل مصر، وأوقعته القرعة مع سيمبا التنزاني.





كشف كاف عبر موقعه الرسمي عن الجوائز المالية والتي جاءت على النحو التالي:

-البطل يحصل على مبلغ 4 مليون دولار

-الوصيف يحصل على مبلغ 3 مليون دولار

-الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي تحصل على مبلغ مليون و700 ألف دولار

-الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي تحصل على مليون دولار.



وأوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه من المنتظر أن يخوض بطل المسابقة 6 مباريات لتحقيق اللقب، بقيمة الجائزة الكبيرة، والتي تقدر قيمتها بـ 4 مليون دولار.

ويشارك في الدوري الافريقي، الأهلي وسيمبا والوداد البيضاوي، وصن داونز ، و مازيمبي، والترجي التونسي، وبيترو أتلتيكو.

