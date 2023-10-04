عميد حقوق قنا يشارك الطلاب والعاملين فرحة المولد النبوى الشريف

أجرى الدكتور محمد رشدي، عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، اليوم الأربعاء جولة تفقدية بإدارات الكلية، لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة المولد النبوى الشريف، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام على مصر وجامعتنا الحبيبة بالرخاء والنماء والازدهار.

حرص عميد الكلية على مشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والعمال والطلاب ، فرحتهم بتوزيع حلوى المولد عليهم ، لإدخال البهجة في نفوسهم احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة التي نستلهم منها قيم التسامح والتراحم والمودة بين الجميع.

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة الكلية على مشاركة العاملين ، في تلك المناسبات السعيدة وادخال البهجة والسرور على قلوب العاملين، استمرارا لاستراتيجية إدارة الكلية في الاهتمام والتواصل الدائم مع موظفى الكلية وخلق روح من التعاون والتفاؤل بين العاملين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، الذي يضرب دائما أروع الأمثلة في المواقف الإنسانية بين القيادة ومنسوبي الجامعة.

وخلال الجولة، أكد الدكتور محمد رشدى، على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، لتحقيق المزيد من التميز.