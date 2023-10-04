جرى وراهم قتل واحد والتاني هرب.. المؤبد لطالب في كلية تجارة

قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد لمتهم بقتل رجل مسن عمدا مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل آخر ببولاق الدكرور.

ووجهت النيابة العامة للمتهم " عبد الرحمن. م" البالغ من العمر 29 عاما طالب بكلية التجارة في القضية رقم ١٧١٥٦ لسنة 2021 جنايات بولاق، أنه قتل المجني عليه" خالد.ع عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية و عقد العزم علي أزهاق الروح علي أثر ما يضمره بنفسه تجاهه و ما أن ظفر به بمحل عمله و الذي أيقن تواجده به حتى انهال عليه طعناً بسلاح أبيض "سكين " فأحدث اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياته.

وجاء بأمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخري لأنه بذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليه" محمد.ج" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي ازهاق روحه و ما أن ظفر به بمحل عمله و الذي أيقن بتواجده به حتي حاول التعدي عليه بالسلاح الابيض "سكين " قاصداً من ذلك قتله إلا أنه قد خاب آثر جريمته لسبب لادخل به هو تمكن المجني عليه من الفرار.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم أنه أحرز سلاح أبيض "سكين " بغير ترخيص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.

أقوال الشهود



وقال الشاهد الأول مقاول و مبيض محارة مقيم أنه و حال سيره بالطريق العام تقابل و الشاهد الثاني الذي أبلغه بمحاوله نجله المتهم قتله بسلاح أبيض "سكين" قاصداً من ذلك قتله إلا أنه خاب أثر ذلك وهو تمكنه بالفرار.

وأدلى الشاهد الثاني مالك مغسلة، بحضور المتهم له بمحل عمله مفصحاً له عما يكمنه بنفسه تجاهه شاهراً تجاهه سلاح ابيض "سكين" محاولاً التعدي عليه قاصداً من ذلك قتله إلا انه قد خاب اثر ذلك لتمكنه من القرار .

وأدلى رئيس مباحث قسم شرط بولاق الدكرور أمام جهات التحقيق، بأن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهم بقتل والشروع في قتل المجني عليهما لأثر ما يضمره بنفسه تجاههما و الذي تسببه توجه إلي ايقن بمكان تواجدهما سلفاً محل عملهما، و ما أن تقابل و إياهم حتي تعدي عليهما فأحدث إصابة المجني عليه الأول الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك قتله بينما تمكن المجني عليه الثاني من الفرار، وبمواجهته أقر له بارتكابه الواقعة.