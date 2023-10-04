سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4-10-2023

ننشر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4أكتوبر2023، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزي المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، وأضاف البنك المركزي المصرى فى بيان أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 8 أكتوبر2023.

وجاء سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

8.04 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية والآسيوية

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، فيما بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 32.13 جنيه للشراء، 32.31 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 37.01 جنيه للشراء، 37.27 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 33.30 جنيه للشراء، 33.51 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.40 جنيه للشراء، و22.51 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.30 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.76 جنيه للشراء، 2.78 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.59 للشراء، 20.72 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.21 جنيه للشراء، 4.22 جنيه للبيع.