اقتصادي يكشف أهمية مباردة الحكومة لخفض أسعار السلع

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن المبادرة التي أطلقتها الحكومة أمس، بالتشارك مع كافة الجهات المعنية، وشركاء القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية والسلاسل التجارية، الهدف منها زيادة المعروض من السلع الأساسية، والتي يحتاجها المواطن المصري بشكل مباشر والتي تأثرت بسبب الأزمة العالمية.

جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية

وأوضح البهواشي في تصريح خاص لـ " بوابة الوفد" أن هناك جهود متزايدة من قبل الدولة لزيادة المعروض من السلع الأساسية، وهناك محاولة لتحجيم معدل التضخم عن طريق زيادة المعروض من السلع، مشيرًا إلى أنه سبب ارتفاع معدل التضخم الأزمة العالمية، وأيضًا على الجانب الآخر بسبب ممارسات التجار في احتكار السلع، مثل الزيت والسكر والأرز والخضروات.

مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع

وأفاد الخبير الاقتصادي أن الدولة اليوم، تعمل بكل جهودها بالتعاون مع القطاع الحكومي،والخاص، لزيادة المعروض من السلع من خلال سلاسل التجارية للحكومة، والمنافذ المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، مفيدًا أن المبادرة التي تهدف إلى تخفيض أسعار السلع ستكون عامل كبير لانخفاض معدل التضخم وخلق حالة من الانفراجة في أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري.

أهمية مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع

وأكد الدكتور محمد البهواشي أن المبادرة لها أهمية كبيرة، وتدعم المواطن المصري والاقتصاد أيضًا، خاصة أن البنك المركزي سيكون له دور تمويلي للتيسير على الشركاء في المبادرة عبر إتاحة التمويلات لهم، وتوفير المكون الدولاري لتوفير السلع الأساسية المستوردة، ويدعم البنك بغطاء نقدي التكلفة المتزايدة لتصل السلع لكافة أطياف الشعب.

مراقبة وضبط للأسواق

وشدد البهواشي، على وجود مراقبة وضبط للأسواق بالتوزاي مع إطلاق المبادرة، ويكون ذلك بملاحقة محتكري السلع، وتكون معلنة للمواطنين لمواجهة السياسية الاحتكارية، أو المتاجرين باقوات الشعب المصري،

رئيس مجلس الوزراء

جدير بالذكر كشف أمس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن رصد رصد ارتفاعات كبيرة فى أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك خلال اجتماع مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

الاتحاد العام للغرف التجارية

كما شارك في الاجتماع، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

البنك المركزى

وشدد رئيس الوزراء، أنه سيتم العمل على تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم فى انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، قائلا:"سنعمل بالتنسيق مع البنك المركزى على توفير المكون الدولارى المطلوب، وسنتشارك معًا فى وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية.