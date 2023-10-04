المستندات والشروط المطلوبة للتقدم بطلب الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

في ظل اقتراب موعد العُرس الديمقراطي الذي ستشهده مصر خلال انتخابات الرئاسة 2024، يبحث عدد كبير من المواطنين عن الشروط التي يجب توافرها في المرشح، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترشح.

وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارًا من غداً الخميس 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر، استقبال أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية عام 2024 وذلك بمقر الهيئة بـ 110 شارع القصر العيني، يوميًا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

2- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.

3- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

4- إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

5- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

6- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.

7- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

8- التقرير الطبى الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشب الطبي على المترشح.

9- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

10- إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

شروط الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.

- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى

- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.