الأرصاد: استمرار استقرار الأحوال الجوية (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في الاستقرار على مستوى الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة بمعظم الأنحاء، ولازلنا نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءً من أشعة الشمس على مدار اليوم وتساعد على انخفاض قيم الحرارة.

الكتل الهوائية

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا معتدلة بشكل كبير في درجات حرارتها، والعظمى اليوم من المتوقع أن تكون 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

الأجواء خريفية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الأجواء خلال فترات النهار ستكون خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وأجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وحارة إلى شديدة الحرارة على جنوبي الصعيد وسيناء".

