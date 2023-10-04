بلتون تخطط لزيادة رأسمال "كاش "للتمويل متناهي الصغر إلى 500 مليون جنيه

استعرضت شركة بلتون المالية القابضة، الخطط التوسعية والأهداف الاستراتيجية لشركة كاش للتمويل متناهي الصغر، التي استحوذت عليها بشكل كامل مؤخرًا.

وقالت بلتون في بيان للبورصة ، إنها تعتزم تعظيم القاعدة الرأسمالية لكاش ليصل رأس المال المصدر والدفوع الخاص بها إلى 500 مليون جنيه.

وأضافت أن كاش تعتزم كذلك التقدم للحصول على رخصة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من الرقابة المالية التي تتيح للعملاء الحصول على تمويلات بقيمة 5 مليون جنيه للمشروع الواحد.

كما تدرس عقد شراكة مع إحدى الجهات الدولية المتخصصة التي تهدف للتمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق توفير فرص عمل وتأهيلهم وتقديم الدعم الفني والمالي لهم تمهيدًا لبدء التنفيذ وإطلاق المشروع.

وأوضحت أن كاش تعتزم تقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات جميع العملاء في المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير فرص عمل تزيد عن 3 آلاف وظيفة بطريقة مباشرة من خلال الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا والناشطة اقتصاديًا في العام الأول من تفعيل الخطة التوسعية.

وأشارت إلى أنها ستركز على الحلول التكنولوجية والرقمية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنمية ورفع كفاءة فريق العمل بالشركة.

كما تخطط كاش تعزيز شبكة فروعها وتدشين العديد من الفروع المتنقلة لإتاحة كافة الخدمات التمويلية للعملاء وبالأخص في المناطق النائية.

قال مرقس نبيل الرئيس التنفيذي لشركة كاش، إنه المستهدف رفع عدد فروع الشركة إلى 50 فرعًا بنهاية العام الجاري ليصل إلى 150 فرعًا بحلول الربع الأخير من العام المقبل لإتاحة حلول تمويلية لأكثر من 100 ألف عميل وبالأخص في المناطق الأكثر احتياجًا في الصعيد والدلتا والوادي الجديد والبحر الأحمر.

وأضافت أن الشركة افتتحت مؤخرًا 5 فروع جديدة بعد إتمام استحواذ بلتون على الشركة والحصول على موافقة الرقابة المالية.