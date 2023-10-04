مبابي في الهجوم.. تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيوكاسل بدوري الأبطال

يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، ميلان شكرينيار، ماركينهوس.

في خط الوسط: برادلي باركولا، وارن زائير إيمري، مانويل أوجارت، أشرف حكيمي.

في الهجوم: كيليان مبابي، راندال كولو مواني، عثمان ديمبلي.

موعد مباراة نيوكاسل وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

وتقرر انطالق صافرة موقعة نيوكاسل أمام نظيره باريس سان جيرمان في العاشرة من مساءاليوم، في المباراة التي يحتضنها ملعب الفريق الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل بدوري الأبطال

ومن المقرر أن تُنقل مباراة نيوكاسل أمام باريس عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية والتي حصلت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الماضية.

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