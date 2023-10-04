الليلة.. باريس سان جيرمان يلتقي نيوكاسل خارج الديار بدوري أبطال أوروبا

تترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق مواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالى 2023/2024.

باريس سان جيرمان الفرنسي و نيو كاسل الإنجليزي

ويتحدى فريق الكرة الأول بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، صحوة نظيره الكاتالوني، الليلة بدوري الابطال، ويسعى لتحقيق الانتصار الأول بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور.

فيما يلعب الفريق الباريسي لقاء اليوم أمام نيو كاسل الإنجليزي، سعيا الى مواصلة العروض القوية في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

وتقام مباراة فريقي نيوكاسل وباريس سان جيرمان في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة و المملكة العربية السعودية، 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن تُنقل مواجهة نيوكاسل أمام باريس من خلال شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية والتي حصلت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الماضية في أفريقيا والشرق الأوسط.