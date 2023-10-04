الإمارات تكشف حقيقة انقطاع الإنترنت عالميًا في أكتوبر

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات العربية المتحدة (TDRA) الشائعات حول "احتمال انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء العالم" في 11 أكتوبر.

نفت الهيئة هذه الشائعات ووصفت الأخبار بأنها "خدعة".

انتشرت شائعات على منصات التواصل الاجتماعي تزعم أنه سيتم تعليق خدمة الإنترنت لفترة محدودة في جميع أنحاء العالم في 11 أكتوبر، وهو ما ردت عليه سلطات الاتصالات ونفت مزاعم المتعاملين.

وأرجعت تقارير أخرى، انتشرت على نطاق واسع، انقطاع التيار الكهربائي في 11 أكتوبر إلى عاصفة شمسية.

قالت الهيئة على منصة X: "لا يوجد انقطاع في خدمات الإنترنت في 11 أكتوبر. نحن نشجع الجميع بشدة على الاعتماد فقط على قنواتنا الرسمية للحصول على معلومات دقيقة لتجنب القلق غير الضروري".