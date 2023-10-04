إعلان باتريك ماكهنرى رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الأمريكي

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل، أنه تم الإعلان باتريك ماكهنرى رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الأمريكى.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أنه صوت 216 نائبا بالموافقة على عزل كيفن مكارثى مقابل 210 بالرفض، موضحة أنه لأول مرة في التاريخ يتم عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي.

وفى وقت سابق أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل، أن مجلس النواب الأمريكي نجح في عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي.

وفى وقت سابق قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إنه يخطط لعقد تصويت على عزله الثلاثاء، مضيفاً أنه أخبر أعضاء حزبه أنه لن يعقد صفقة مع الديمقراطيين لإنقاذ منصبه.

وتقدم النائب الجمهوري المتشدد عن ولاية فلوريدا مات جايتز بمذكرة الاثنين، لفرض تصويت على عزل مكارثي بعد أن مرر بمساعدة الديمقراطيين حزمة مؤقتة لتمويل الحكومة الفيدرالية جنبت واشنطن إغلاقاً حكومياً، وسط معارضة من أعضاء حزبه.

وفى ظل أغلبية الجمهوريين الضئيلة فى مجلس النواب، فإن عددا قليلا من النواب الجمهوريين قد يكون كافيا للإطاحة برئيس المجلس، والذى يعتمد إلى حد كبير على الكيفية التي سيصوت بها الديمقراطيون.