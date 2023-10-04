قريبًا| توفير تاكسي كهربائي في العاصمة الإدارية الجديدة

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن توفير تاكسي العاصمة الإدارية الجديدة يعمل بالكهرباء قريبًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر "التنمية الاقتصادية المصرية الألمانية" بالتعاون بين العاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الألمانية الدولية، في مقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية أن إتاحة تاكسي العاصمة الإدارية يستهدف تسهيل حركة التنقل وتنوع وسائل المواصلات.

وسائل مواصلات في العاصمة الإدارية الجديدة

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية تنوع وسائل المواصلات أمام المواطنين والموظفين داخل المدينة، وأخرى لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية إلى أن المدينة تتيح أتوبيسات تابعة لها وتمتلكها وجميعها تعمل بالغاز الطبيعي أو الطاقة الكهربائية للحفاظ على البيئة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية إلى أن المدينة تحتوي على قطار سريع بالإضافة إلى الأتوبيسات، وخط المونوريل الذي يربط العاصمة الإدارية بالقاهرة.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية بالانتهاء من القطار السريع قريبا، على أن تكون مرحلة الاختبار في شهر ديسمبر المقبل.

مساحة العاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية أن المدينة تسع 10 مليون مواطن في المرحلة الرابعة على مساحة 30 ألف فدان، منوها بوجود ثلاثة أهداف لمدينة خضراء ومستدامة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنهم الآن يعملون في المرحلة الأولى التي تحتوي على ألف فدان.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى بناء نحو 60 في المائة من المباني، وأصبح لديهم ما يقرب من 45 ألف موظف وافدين على العاصمة وهذا نجاح في هذا المرحلة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية أن كل ذلك يتيح تعدد الفرص الاستثمارية كما أنها مصنفة منطقة أ ما يمنح المستثمرين بها تسهيلات وامتيازات أكثر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية أنهم سيبدأون في التوسع على مساحة 40 ألف فدان المرحلة الثانية، مع القطاع الخاص.

وألمح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية إلى التعامل مع كل المستثمرين والعمل على مساعدة الجميع، مرحبا بكل الشركات والمستثمرين مع الوعد بتسهيل كل الإجراءات.

