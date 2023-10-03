رئيس شركة العاصمة الإدارية: المدينة تسع 10 ملايين مواطن في المرحلة الرابعة

أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن المدينة تسع 10 ملايين مواطن في المرحلة الرابعة على مساحة 30 ألف فدان.

جاء ذلك خلال مؤتمر "التنمية الاقتصادية المصرية الألمانية" بالتعاون بين العاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الألمانية الدولية، اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية.

ولفت رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى وجود ثلاثة أهداف لمدينة خضراء ومستدامة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنهم الآن يعملون في المرحلة الأولى التي تحتوي على ألف فدان.

بناء 60% من مباني العاصمة الإدارية:

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى بناء نحو 60 في المائة من المباني، وأصبح لديهم ما يقرب من 45 ألف موظف وافدين على العاصمة وهذا نجاح في هذا المرحلة.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية بتوافر مواصلات عامة متعددة، مشيرًا إلى الانتهاء من القطار السريع قريبًا، على أن تكون مرحلة الاختبار في شهر ديسمبر المقبل.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية إلى أن أتوبيسات العاصمة تعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة، منوهًا بإتاحة تاكسي العاصمة قريبًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية أن كل ذلك يتيح تعدد الفرص الاستثمارية كما أنها مصنفة منطقة أ ما يمنح المستثمرين بها تسهيلات وامتيازات أكثر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية أنهم سيبدأون في التوسع على مساحة 40 ألف فدان المرحلة الثانية، مع القطاع الخاص.

وألمح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية إلى التعامل مع كل المستثمرين والعمل على مساعدة الجميع، مرحبًا بكل الشركات والمستثمرين مع الوعد بتسهيل كل الإجراءات.



وحضر المؤتمر المقام بمقر الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة كل من: الدكتور أشرف منصور، الرئيس المشارك في الجامعة الألمانية الدولية، اللواء الدكتور مهندس أحمد فهمي، مدير عام شركة العاصمة الإدارية، والمهندس ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، ووفد رفيع المستوى ممثل في 20 شخصية ألمانية من البرلمان الألماني بوندستاج وممثلين من الخارجية الألمانية ورجال الاقتصاد والصناعة وممثلي الجامعات البحثية والتكنولوجية من دولة ألمانيا، على رأسهم عضو البوندستاج الألماني ورئيس لجنة أوروبا والشؤون الدولية في برلمان ولاية بادن فورتمبيرج ووزير المالية الألماني الأسبق، عضو البوندستاج الألماني ورئيسة لجنة العمل الأوروبية والدولية لحزب الCDU في برلمان ولاية بادن فورتمبيرج، المدير العام للمجلس الاقتصادي والصناعي لحزب ال CDU بولاية بادن فورتمبيرج.

