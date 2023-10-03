إجراء أول عمليات تصحيح الحول بمستشفى رمد بنها

قام الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، بعمل زيارة تفقدية لمخازن المستلزمات الخاصة بالمديرية والموجودة بمستشفى رمد بنها ، وكان برفقة الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية..

واطلع على البنية التحتية، ووسائل الأمان لمخازن المديرية، واطمأن على توافر كافة المستلزمات ووجود مخزون استراتيجي يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وقد أعرب عن خالص شكره وتقديره لفريق العمل بالمخازن مقدراً ومثمناً مجهودهم وأداءهم المتميز ،

وعلي هامش زيارته ؛ قام الدكتور وكيل الوزارة بزيارة أحد المرضي والذي تم إجراء أول عملية لتصحيح الحول له اليوم داخل المستشفى.

واطمأن الدكتور وكيل الوزارة علي الحالة ، واستمع لذوي المريض وعن مدي رضاءهم عن الخدمة داخل المستشفي ، حيث أشادوا بفريق العمل بالمستشفي..

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد سعيد مدير المستشفي وفريقه المعاون لأداءهم المتميز..