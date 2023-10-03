الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة القليوبية تنفذ قافلة طبية علاجية مجانية بعزبة رشيد التابعة لإدارة بنها

صورة
صورة

تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، تم تنفيذ قافلة طبية مجانية بعزبة رشيد التابعة لإدارة  بنها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق ٢ و٣ أكتوبر.

تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالقليوبية ، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة ..

هذا وقد أشار الدكتور وليد عبد المقصود أن القافلة قد قدمت منظومة خدمات طبية متكاملة حيث تم الكشف على عدد ١٠٣٣ حالة  و تم تسليم الأدوية مجاناً ، وعمل جميع التحاليل والأشعة  بالمجان. 

و تضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية ، بوجود أخصائيين واستشاريين فى تخصصات : الباطنة - جراحة عامه - أطفال- أمراض نساء - تنظيم أسرة-رمد- جلدية - أسنان .

الجريدة الورقية