صحة القليوبية تنفذ قافلة طبية علاجية مجانية بعزبة رشيد التابعة لإدارة بنها

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، تم تنفيذ قافلة طبية مجانية بعزبة رشيد التابعة لإدارة بنها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق ٢ و٣ أكتوبر.

تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالقليوبية ، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة ..

هذا وقد أشار الدكتور وليد عبد المقصود أن القافلة قد قدمت منظومة خدمات طبية متكاملة حيث تم الكشف على عدد ١٠٣٣ حالة و تم تسليم الأدوية مجاناً ، وعمل جميع التحاليل والأشعة بالمجان.



و تضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية ، بوجود أخصائيين واستشاريين فى تخصصات : الباطنة - جراحة عامه - أطفال- أمراض نساء - تنظيم أسرة-رمد- جلدية - أسنان .