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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يتعادل إيجابيا مع جالطة سراي في الشوط الأول من دوري الابطال

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد وجالطة سراي

أنتهي الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نظيره فريق جالطة سراي التركي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي يحتضنه أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر وذلك في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا .

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دوري أبطال أوروبا .. تشكيل مانشستر يونايتد أمام جالطة سراي

أفتتح التسجيل في المباراة نجم مان يوناتيد راسموس هويلوند في الدقيقة 17 من عمر المباراة، ثم تعادل الفريق التركي عن طريق ويلفيرد زاها في الدقيقة 23 من عمر اللقاء. 

خاض مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل الأتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

في خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندلوف - رافاييل فاران - سفيان أمرابط

في خط الوسط: كارلوس كاسيميرو-  برونو فيرنانديز - ماسون ماونت

في خط الهجوم: حنبعل المجبري - ماركوس راشفورد - رامسوس هويولاند
 

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