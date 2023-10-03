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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دوري أبطال أوروبا .. تشكيل مانشستر يونايتد أمام جالطة سراي

إريك تين هاج مدرب
إريك تين هاج مدرب اليونايتد

أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة  جالطة سراي التركي التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
 

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تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا


ومن المقرر إقامة اللقاء على ملعب أولد ترافورد.

وجاء تشكيل اليونايتد في مواجهة الليلة  كما يلي:

أونانا في حراسة المرمى
الدفاع: ليندلوف، رفائيل فاران، دالوت، ماسون ماونت
خط الوسط: سفيان أمرابط، كاسيميرو، حنبعل المجبري.
الهجوم: راشفورد، برناردو فرنانديز، هويلوند.

 كان فريق مانشستر يونايتد قد تعرض للخسارة في الجولة الأولى نظيره بايرن ميونخ الألماني ، بينما تعادل فريق جالطة سراي أمام كوبنهاجن.

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