اقتصادي ألماني: مصر بوابة للاستثمار في الفترة المقبلة

أكد الدكتور دانيال ساندر المدير العام للمجلس الاقتصادي لحزب الـcdu المسيحي الديمقراطي في ولاية بادن فورتمبيرج بدولة ألمانيا، أن مصر بوابة للاستثمار في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال استضافة الجامعة الألمانية الدولية بالتعاون مع العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر " التنمية الاقتصادية المصري الألماني، بمقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الاقتصادي الألماني أن الجامعتين الألمانية بالقاهرة والدولية بالعاصمة الإدارية، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس إدارة الجامعة الألمانية بالقاهرة حلقة وصل هامة بين الدولتين.

وأشار الاقتصادي الألماني إلى أن أهم الصناعات في ولاية بادن فورتمبيرج هي السيارات، وأن بلاده بها أكبر مصنعين سيارات منهم مصنع مرسيدس.

مصر مميزة بشهادة الألمان

وأكد الاقتصادي الألماني أن دولة مثل مصر مميزة بالنسبة لهم، لأنهم يفكرون في عمل بعض المصانع بمصر، خاصة بعد وجود بعض المهندسين المتميزين الخريجين من الجامعتين الألمانية بالقاهرة والدولية بالعاصمة الإدارية.

عوامل جذب الاستثمار في مصر

وكشف الدكتور أشرف منصور، الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، عن عوامل جذب الاستثمار في مصر.

وأوضح الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أن الدولة المصرية تحتوي على العديد من المقومات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وخاصة الأوربية.

ولفت الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية إلى أن مصر بها مدن مختلفة ومتنوعة ومناطق جديدة جذابة مثل العاصمة الإدارية والعلمين.

وأضاف الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أن مصر تتمتع بالأمن والأمان، وتحكمها أطر قانونية مناسبة بالنسبة للاستثمار.

وأشاد الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالبنية التحتية الفائقة في مصر، وتوافر وسائل الربط بين المدن والعاصمة مثل المونوريل والقطار السريع.

وأكد الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أهمية الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن الناتج القومي المحلي لمصر في المركز السادس والثلاثين على العالم.

وأوضح الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أن الاقتصاد المصري متعدد ومتوسع بالنسبة لبقية البلدان وهذه قاعدة تسهل البدء في أية صناعة، كما أنها في المركز الثاني لأرخص مستوى معيشة على مستوى العالم بعد باكستان.

ولفت الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية إلى أن مصر لها موقع استراتيجي بالنسبة لقارة أوروبا فلا يمكن ألا تتعاون معهم، مشيرا إلى أنها بوابة إفريقيا.

