أستاذ في الجامعة الألمانية: مصر تقدم تسهيلات للمستثمرين الأجانب

قال الدكتور طارق رياض، أستاذ القانون التجاري في الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن مصر تقدم تسهيلات متعددة للمستثمرين الأجانب.

جاء ذلك خلال استضافة الجامعة الألمانية الدولية بالتعاون مع العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر " التنمية الاقتصادية المصري الألماني، بمقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح أستاذ القانون التجاري في الجامعة الألمانية أن الاستثمار أصبح الآن علم، لذلك يجب أن نبذل مجهود ونتعلم من خبراتنا وخبرات الدول الأخرى، وندرك كيفية الاستثمار.

وأشار أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية إلى أن مصر قامت بالكثير من الأدوات القانونية، فمصر أخذت النماذج الناجحة من الدول المتقدمة و فعلتها، ومن تلك القوانين التي أعلنت مصر هي تقليل الضرائب لكل مستثمر أجنبي بنسبة 50 في المائة.



وأوضح أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية بالقاهرة، أن مصر بلد الحضارة الفرعونية على مدار سنين كانت تعاني من البيرواقرطية، وهذا يعرقل إنشاء مشاريع جديدة، ولذلك مصر قامت بخطوة مهمة في مايو الماضي وهي إمكانية إنشاء شركة عبر الإنترنت.

وأضاف أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية أن هذا بالنسبة للمحامين يعد تسهيلا كبيرا، حيث تم السماح بإرسال كل الأوراق المطلوبة عبر الإنترنت، وهذا نظام جديد طبق منذ شهر مايو الماضي ففي العادة كان يجب الذهاب إلى المؤسسات الحكومية لتسليم الأوراق والان لم يوجد وسطاء ويمكن إنهاء جميع الأوراق عبر البريد الإلكتروني.

وأشار أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية إلى وجود مشاكل في الاستثمار خلال عدة سنوات، حيث كان هناك فشل في الاستثمارات الخارجية، بسبب تدخل الحكومة، ما جعل المستثمرين أن يدخلوا في مقاضاة الحكومة المصرية، لكن الحكومة قررت أن تواجه المشكلة بدل أن تتجاهلها.

وتابع أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية قائلا: "أنا أتحداك أن هناك حكومة تواجه مشكلة كهذه بما فيها الولايات المتحدة، بالرغم من أن الولايات المتحدة الأموال الموجودة بها أكثر من الأموال الخارجية إلا أنها لم يكن لديها الشجاعة أن تصدر قرار المواجهة كما فعلت مصر".

أستاذ الجامعة الألمانية: تسوية 80% من مشكلات البيروقراطية

ونوه أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية بأن مصر قدمت تسوية 80 في المائة من مشاكل البيروقراطية حيث يوجد ثلاث لجان تعمل علي حل مشاكل الاستثمار الأجانب.

وأضاف أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية أنه بالفعل تم حل نحو 90 في المائة من مشاكل الاستثمار خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وأشار أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية إلى البنك المركزي المصري أعطى أولوية للاستثمارات وتسهيلات في إخراج أمواله، حيث يمكن للمستمثر الأجنبي إخراج أرباحه خارج مصر، هناك ٥ أنشطة استثمارية بها خصومات علي الضرائب وتخفيضات علي الضرائب علي المشاريع الصناعية، هذا بالإضافة إلى إنشاء قوانين لتسهيل الاستثمار للأجانب في مصر.

