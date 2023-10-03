شارك الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وبرفقتة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب وعاطف محمد علي معاون وكيل الوزارة ، ومديري الإدارات المركزية والفرعية ومديري مراكز الشباب، في مسيره شبابية للاحتفال بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وشارك الالاف من الشباب وأعضاء مراكز الشباب بالاحتفال بانتصار أكتوبر المجيده ودعم الدوله المصرية في ظل ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط التهنئة للشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين على انتصارات أكتوبر، والتى تُبرهن على مدى إصرار المصرى وقدرته على عبور المِحن وتحدى الصعاب وإعادة العزة والكرامة وتحقيق الانتصار ببسالة رجال مصر من أبناء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية على مر العصور، تقدم أبطالا ونماذجا مضيئة، نستمد منها روح التضحية والوفاء، ويزداد فخرنا واعتزازنا عاما بعد الآخر،

واقترنت الشهادة ببطولات عظيمة، تبعث علينا جميعا الفخر والعزة، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات غير المسبوقة التي تشهدها الجمهورية بشتى المجالات، موجها كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهوده المثمرة في بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعصام سعد محافظ أسيوط.

شباب ورياضة اسيوط تحتفل باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة