وكيل رياضة أسيوط يناقش سير العمليات الانتخابية لمراكز الشباب

عقد الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط اجتماعا موسعا بمديرى الادارات الفرعية بمكتبة بديوان عام المديرية بحضور عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب ، دكتور محمد السباعى مدير إدارة الهيئات بالمديرية

جاء هذا اللقاء لمناقشة سير العمليات الانتخابية داخل الجمعيات العمومية لمراكز الشباب

وأكد دكتور علاء على دور مديرى الادارات الفرعية فى تنظيم انتخابات الجمعيات العمومية وأوضح أن مدير الادارة هو المسئول الأول امام المديرية وله الكلمه الأولى فى عملية التنظيم وذلك وفقا للوائح والتعليمات الصادرة من وزارة الشباب والرياضة

كما أكد دور مديرى الادارات ومراكز الشباب في الحفاظ على ممتلكات مراكز الشباب والالتزام باللوائح والقوانين وتحديد وفصل المسؤوليات والاختصاصات داخل الهيئات الشبابيه واوضح انه من الضروري ان يكون مدير الاداره ملما بكافه القوانين واللوائح والضوابط المعمول بها داخل الهيئات الشبابيه في مختلف الجوانب

كما أكد ضروره أستمرار اقامه وتوثيق الاحتفالات بعيد النصر داخل مراكز الشباب طوال شهر أكتوبر ، اضافة الى متابعة تنفيذ الأنشطه والوقوف على أهم السلبيات والإيجابيات ، ووضع آليات عمل أكثر فعالية لضمان حسن سير العمل.

كما أكد جاد على ضرورة التواصل مع مجالس الإدارات ومديرى مراكز الشباب من أجل تفعيل الأنشطة داخل الهيئات الشبابية لضمان القيام بدورها في خدمة الشباب والنشئ، وتحقيق رؤية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعه، وإبراز دور وزارة الشباب والرياضة، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.

يأتى ذلك فى إطار حرص وكيل الوزارة على متابعة العمل داخل المديرية والإدارات الفرعية والوقوف على أهم المعوقات التى تعوق سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها إلى جانب استمرار التواصل بين المديرية والإدارات الفرعية.