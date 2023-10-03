"المواطنة والتسامح والسلام الداخلى".. ندوة لـ "شباب أسيوط"

نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط “إدارة البرلمان والتعليم المدنى “ بقاعة كنيسة مارجرجس ندوة بعنوان ”المواطنة والتسامح والسلام الداخلى” ضمن برامج الخطة المحلية للعام الحالى وبمشاركة 100 شاب وفتاة من طلاب الأزهر وشباب الكنيسة والهيئات الشبابية.

بحضور الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة،والقس فيلوباتير راعى كنيسة العذراء بالمعلمين،والشيخ سيد محمد عبد العزيز مدير عام الدعوة بمنطقه وعظ أسيوط وأمين عام بيت العائلة،والشيخ مختار مصطفى أحمد مدير العلاقات العامة بالمنطقةالأزهرية،وأحمد قطب مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

بدأ اللقاء بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية،ثم كلمة الشيخ سيد محمد والذى ذكر فيها تعريف المواطنة فى القرآن والسنة،وأسس المواطنة من حيث الحقوق والواجبات ، ومعوقات وعوامل تعزيز المواطنة ، وسماحة الإسلام مع أهل الكتاب.وأشار إلي أن تعريف المواطنة "بأن يتساوى الناس فى الحقوق والواجبات بغض النظر عن الديانات والمعتقدات" لأنها تعنى بحياة الناس فى صلاح دنياهم وحماية الفرد والمجتمع فأما دينهم فموكل إلى الله تعالى فلا يكرهون على دين ولا يؤذى صاحب دين وإن كان على باطل.

وجاءت بعد ذلك كلمة القس فيلوباتير والذى أكد فيها على أهم مبادئ المسيحية والتى يأتى فى مقدمتها محبة الآخرين والتسامح ونشر السلام بين الناس مسترشدا بما جاء من آيات فى الأنجيل مثل" أحبوا اعداؤكم"، "باركوا لاعنيكم" ،"احسنوا الى مبغضيكم" ،"وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم" ،"ولا تقاوموا الشر بالشر بل أغلب الشر بالخير".

وفي كلمته أكد الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة على وحدة الشعب المصري بكل طوائفه،فقد تعرضت الدولة منذ القدم إلى العديد من الفتن بين أفراد الشعب والشرطه تارة، وتارة أخرى بين الشعب والجيش، وتارة أخرى بين مسلم وقبطى ولكن شعب مصر العظيم تصدى لكل هذه الفتن ماظهر منها ومابطن وسيبقى وطننا عزيزا شامخا مهابا ولو كره الحاقدون، فالتسامح والإنصاف يفتحان الأبواب المغلقة والقلوب المقفلة.

يهدف اللقاء الى التأكيد على ماجاء فى القرآن والسنة من حيث إرساء نموذج لترسيخ قيم الحب والتسامح ونبذ العنف حيث قال تعالى (ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن)، وإعلاء شعار الدين لله والوطن للجميع،وتنمية روح المواطنة بين النشئ والشباب،وترسيخ القيم الانسانية والأخلاقية، وإحترام حريات وحقوق الآخرين.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة،ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية لقطاع الشباب.

ندوة تنظمها مديرية الشباب والرياضة بأسيوط

ندوة تنظمها مديرية الشباب والرياضة بأسيوط

ندوة تنظمها مديرية الشباب والرياضة بأسيوط

ندوة تنظمها مديرية الشباب والرياضة بأسيوط