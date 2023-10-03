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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هشام نصر يعلن تجديد عقد أوجي مايو مع الزمالك (شاهد)

أوجي مايو
أوجي مايو

كشف هشام نصر المرشح لمنصب نائب الرئيس في إنتخابات نادي الزمالك ورئيس إتحاد الي السابق، عن تطورات جديدة في ملف تمديد عقد المحترف الأمريكي أوجي مايو مع فريق سلة الزمالك.

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وأعلن هشام نصر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” نجاح النادي في تمديد عقد أوجي مايو لموسم واحد.

وكان الاعب قد رحل عن النادي بعد نهاية الموسم الماضي بسبب عدم حصوله على مستحقاته قبل أن يتم حل هذه الأزمة خلال الأيام الماضية بمجهودات من محبي النادي.

ويكمل أوجي مايو سلسلة الصفقات التي ابرمها فريق كرة السلة بقيادة أحمد مرعي إستعداداً للموسم الجديد.

ويمتلك أوجي مايو مسيرة إحترافية مميزة بعدما شارك في بطولة nba لسنوات طويلة في ظل تواجده كلاعب مع فرق مثل دالاس مافريكس وميلووكي باكس، وممفيس جريسليز.

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