الزمالك مواليد 2005 يهزم حرس الحدود بهدف في بطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على حرس الحدود بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بالجولة الخامسة لبطولة الجمهورية.

زمالك 2005 يفوز على حرس الحدود في بطولة الجمهورية:

أحرز هدف الزمالك الوحيد في اللقاء في شباك حرس الحدود اللاعب يوسف أحمد حسن.

وشهدت المباراة أداءً مميزًا من لاعبي الزمالك على مدار الشوطين، وكانت هناك فرص عديدة محققة للاعبي القلعة البيضاء أثمرت تسجيل هدف الفوز بالشوط الأول.

وقام لاعبو الزمالك بحمل تيشيرت يحمل رقم 66 وهو الرقم الخاص باللاعب علي نوفل الظهير الأيمن والذي يعاني من إصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وشاهد المباراة داخل أرضية ملعب عبداللطيف أبورجيلة لمؤازرة لاعبي الزمالك كل من: إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين وحسين عبداللطيف، نائب رئيس القطاعات، وجمال حمزة، المدير الفني للقطاع، وحازم إمام، نائب المدير الفني، بجانب شكري حسن، المدير الإداري للقطاع، وأحمد السيسي، مدير إداري القطاعات.

ويقود فريق زمالك 2005: محمد عبدالله مديرًا فنيًا، ومحروس السيد ومحمد فوزي ومعتز صلاح مدربين مساعدين، محمد عبدالجواد، مدرب حراس مرمى، إبراهيم محمود إداريًا، ياسين السيد للعلاج الطبيعي ومحمد سيد للمهمات.