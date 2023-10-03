"رياضة أسيوط" تستلم مركز شباب مجريس التابع لإدارة صدفا في ثوبه الجديد

صرح دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط انه تم استلام مركز شباب مجريس التابع لإدارة شباب صدفا ضمن خطه الدولة بحياة كريمة .

حيث تم توقيع محضر استلام المركز بحضور لجنة المتابعة بإدارة الإنشاءات بالمديرية م ثومة عبد العظيم مدير الادارة ومهندس جهاز تعمير أسيوط

وتواصل لجنة المتابعة بإدارة الإنشاءات أعمالها لمتابعة معدلات انجاز اعمال التطوير بمراكز شباب حياة كريمة بالمحافظة،للوقوف على أخر تطورات أعمال التجديد والتطوير ووضع اللمسات النهائية تمهيدا لإستلام هذه المراكز.

حتى تصبح هذه المراكز أماكن لائقة لمن يرتادها من أجل خلق حياة أفضل لأبناء مصر تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

التى تهدف إلى الإرتقاء بحياة المواطن المصرى ،والعمل على إحداث نقلة نوعية فى مراكز الشباب من خلال تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تتيح مختلف الخدمات الرياضية والشبابية والصحية والإجتماعية والثقافية للنشئ والشباب والمواطنين بصفة عامة داخل قرى ومدن محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط أن أعمال التطوير بمراكز شباب حياة كريمة بالمحافظة تسير على قدم وساق وفقا للخطة الزمنية والمعايير والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة ،ويوجد متابعات مستمرة وميدانية لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات الإحلال والتجديد،وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بمعدلات إنجاز عالية.

"رياضة اسيوط" تستلم مركز شباب مجريس التابع لإدارة صدفا في ثوبه الجديد

"رياضة اسيوط" تستلم مركز شباب مجريس التابع لإدارة صدفا في ثوبه الجديد

"رياضة اسيوط" تستلم مركز شباب مجريس التابع لإدارة صدفا في ثوبه الجديد

"رياضة اسيوط" تستلم مركز شباب مجريس التابع لإدارة صدفا في ثوبه الجديد

"رياضة اسيوط" تستلم مركز شباب مجريس التابع لإدارة صدفا في ثوبه الجديد

"رياضة اسيوط" تستلم مركز شباب مجريس التابع لإدارة صدفا في ثوبه الجديد