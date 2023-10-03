"طلائع أسيوط" تطلق معسكرات اليوم الواحد تحت شعار"أبنائنا مستقبلنا"

أطلقت مديرية الشباب والرياضة "إدارة الطلائع "، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشئ بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد الأول من أكتوبر، مشروع معسكر اليوم الواحد،وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بالنشء والشباب بالمحافظات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويقام المشروع تحت شعار “أبنائنا .. مستقبلنا” على مدار 3 أيام متتالية خلال الفتره من 1 الي 3 من أكتوبر الجاري في 3 مراكز شباب وهى “مركز شباب أبنوب ومركز شباب مسرع ومركز شباب بني زيد” بمشاركة 100 طليع لكل مركز بإجمالي 300 طليع فى المرحلة السنية 8 - 16 سنه

بدات الفعاليات بطابور الاصطفاف ثم توزيع الطلائع علي ٣ ورش عمل بالتبادل مع المدربين ، الورشة الأولي تنمية بشرية واجتماعية ادارتها المدربة الشيماء محمد محمود، بينما تضمنت الورشة الثانية أنشطة فنيه وابداعية أدارها الفنان التشكيلي محمد صلاح محمود، والورشة الثالثة تضمنت ألعاب رياضية ترويحية أدارها كابتن هشام عسقلانى، وأعقب ذلك توزيع الوجبات علي الطلائع المشاركين،

واكد علاء جاد وكيل الوزارة إن الهدف الرئيسي من إقامة مثل هذه المعسكرات هو اكتشاف وإبراز المواهب الفنيه والثقافية والرياضية والحياتية لإنشاء جيل واعي صحي وذو فكر مبتكر ومهارات حياتية وسلوكية من الطلائع .

جدير بالذكر ان برنامج معسكر اليوم الواحد يهدف إلى تنمية ورعاية النشء ثقافيًا ورياضيا ومجتمعيا في ضوء مواكبة الجمهورية الجديدة، ويتضمن المعسكر أنشطة متنوعة لبناء شخصية الطليع من خلال أنشطة وورش تنمية بشرية وخدمة مجتمعية وتفاعلية للمهارات الحياتية وأنشطة رياضية وترويحية وأنشطة بيئية وإبداعية،

تنفذ الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،وتوجيهات جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، واشراف علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة،ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب،

"طلائع اسيوط" تطلق فعاليات معسكرات اليوم الواحد تحت شعار"ابنائنا مستقبلنا"

"طلائع اسيوط" تطلق فعاليات معسكرات اليوم الواحد تحت شعار"ابنائنا مستقبلنا"

"طلائع اسيوط" تطلق فعاليات معسكرات اليوم الواحد تحت شعار"ابنائنا مستقبلنا"