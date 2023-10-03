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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي بكأس مصر

الأهلي
الأهلي

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة إنبي والمقرر لها مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر.

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وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء على ملعب التتش وأعقبها تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

ويدخل الفريق معسكرًا اليوم والمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الغد.

وكان الجهاز الفني قد أغلق ملف دوري أبطال إفريقيا بعدما حسم الفريق تأهله إلى دور المجموعات عقب تخطيه سانت جورج الإثيوبي بسبعة أهداف دون مقابل، في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ٣٢.

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