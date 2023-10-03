"شباب ديروط" يتنافسون فى المعلومات العامة

نظم قطاع الشباب بإدارة شباب ديروط فعاليات المسابقه الثقافيه في المعلومات العامه بمقر مركز شباب ديروط الشريف وقد شارك في المسابقه مراكز شباب “بانوب وديروط الشريف وجرف سرحان ومساره وببلاو والمندره ونزله عبد اللاه والهوجل والكوديه ودشلوط”

وتم تقسيم المشاركين الى مجموعات وتوزيع الأسئلة عليهم، فى ختام المسابقة اعلنت لجنة التحكيم الفائزين فى المسابقه

فاز مركز شباب المندره بحري بالمركز الأول، ومركز ديروط الشريف بالمركز الثاني وبناءً عليه تم تصعيد مركز شباب المندره بحري للمنافسه على مستوى المديريه

تهدف المسابقة الى تنمية روح التنافس بين الشباب ،وتعزيز قدراتهم فى البحث والقراءة في ظل تحديات العصر و عزوفهم عن الاهتمام بالقراءة كمصدر تثقيفي أساسى ، واستبدالها بإستيقاء المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي والتي فى أحيان كثيرة تكون غير دقيقة ، كما أن المسابقة تحقق الهدف الأهم وهو العمل في فريق من أجل الفوز على المنافس.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب٠

"شباب ديروط" يتنافسون فى المعلومات العامه

"شباب ديروط" يتنافسون فى المعلومات العامه