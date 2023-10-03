الخارجية: البعثات المصرية لجان اقتراع في الانتخابات الرئاسية

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء الذي جمع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مع المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي في اطار التنسيق بشأن الاعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة و الشق الخاص بالمصريين في الخارج والدور المنوط بالوزارة.

واضاف أبوزيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة"CBC" ، أنّه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصويت المصريين في الخارج، مؤكدا على الاستعداد الكامل لوزارة الخارجية لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واوضح، أن البعثات المصرية بالخارج، بمثابة لجان انتخابية، ورئيس البعثة يعتبر قاضي يرأس هذه اللجنة، مؤكدًا أن هناك توجيهات صدرت من وزير الخارجية إلى كافة البعثات المصرية بالخارجة بضوررة الإلتزام الكامل بالمعايير الخاصة والقواعد والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية، وكيفية اتمامها بشفافية كاملة والتطبيق الكامل للقوانين والقواعد المنصوص عليها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هناك حرص من وزارة الخارجية، على احاطة السفراء المصريين بالخارج بكافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والتأكيد على ضرورة تشجيع ابناءنا المصريين بالخارج والجاليات على المشاركة في العملية الانتخابية بشكل عام.