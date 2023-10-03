القنصلية المصرية في جدة توضح إجراءات الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤

بدأت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، إجراءات الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، حيث أعلنت القنصلية عن البدء في تلقي نماذج "تأييد طلب الترشيح" خلال المواعيد العمل الرسمية من الساعة ٩ صباحًا إلى الساعة ٣ مساءً جميع أيام الأسبوع وخلال العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية بما في ذلك إجازة المولد النبوي الشريف يوم ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ وإجازة السادس من أكتوبر ٢٠٢٣.

ونوهت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، أنه لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من خلال التقدم إلى مقر القنصلية العامة بأصل جواز سفر ساري، أو بطاقة رقم قومي سارية، ويتم إثبات توقيع المواطن المؤيد من دون رسوم.

كما يرجى العلم بأنه لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

وتنتهز القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة هذه المناسبة لتعرب عن خالص تقديرها واحترامها، وتهدي أطيب تحياتها إلى السادة المواطنين.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.