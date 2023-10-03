روسيا اليوم: "د. عبدالسند يمامة ينفذ أحد أهم شروط الانتخابات الرئاسية"

اهتمت المواقع الإقليمية والعالمية بأول تحرك قام به د. عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد تمهيدًا للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

انتخابات الرئاسة المقبلة:

في هذا الإطار، تطرق “روسيا اليوم” إلى تحرك د. عبدالسند يمامة لإجراء الكشف الطبي، وذلك في مستشفي الشيخ زايد التخصصي بمدنية 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، وسط حضور ومتابعة إعلامية كثيفة.

عنونت “روسيا اليوم”: “مصر.. أول مرشح للرئاسة ينفذ أحد أهم شروط الانتخابات الرئاسة الجديدة (صور)”، في إطار التغطية الكاملة لعملية الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر.



قررت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إلزام طالب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بالخضوع للكشف الطبي البدني والذهني، بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي:

أجرى د. عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة الجمهورية الكشف الطبي تمهيدًا لتقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، واستقبله الدكتور صلاح جودة مدير مستشفي زايد التخصصي والدكتور أحمد سمير نائب المدير العام.

د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي

د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي

د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي

د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي

د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي

د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي

قال الدكتور صلاح جودة مدير مستشفي زايد التخصصي: “أنا نتيجة الكشف الطبي تراجع من خلال المجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير النهائي للهيئة الوطنية للانتخابات”.

أكد المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، أنه خضع لكشف شامل لحالته البدنية والصحية لمدة 3 ساعات وهي مسألة مهمة جدًّا وهي مرتبطة بالوظيفة الرئاسية لبيان مدي صلاحية أداء المهام المطلوبة، والكشف الطبي مهم جدًّا ويبين سلامة الجسم بأكمله مثل تحليل الدم والكشف على بعض الأجهزة واليوم كان مجهد ولكن الحمد لله النتيجة مطمئنة.

أكد رئيس حزب الوفد أنه سيتقدم يوم الخميس المقبل بأوراق ترشحه رسميًّا للهيئة الوطنية للانتخابات لأن جميع الأوراق جاهزة ومستكملة بشكل رسمي، وطالب رئيس حزب الوفد من الشعب المصري بالاختيار الجيد والموضوعي للمرشحين الذين سيتقدمون بالترشح وفحص برنامجه الانتخابي، وماذا سيقدم هذا المرشح؟ وذلك من أجل بلدنا مصر الحبيبة.

أضاف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، أننا على أعتاب أزمات اقتصادية ولدينا فرصة للتغيير فى الأشخاص والرؤى ولدينا مشاكل فى الديمقراطية.