ماهر همام: الأهلي سيحقق نفس إنجازات الموسم الماضي وكولر كلمة السر

أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق أن المارد الأحمر يمكنه تحقيق نفس إنجازات الموسم الماضي، وذلك تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي يمكنه تكرار ذلك في الموسم الحالي.

ماهر همام: الأهلي سيحقق نفس إنجازات الموسم الماضي

يسعى النادي الأهلي تحقيق جميع البطولات في الموسم الحالي، وينافس في مسابقات الدوري المحلي وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا ودوري السوبر الأفريقي وكأس العالم.

وقال ماهر همام فى تصريحات تلفزيونية: "‏مباراة الأهلي أمام إنبي قوية للغاية غدا الأربعاء ،بالطبع فى كأس مصر القديم،و مهم للغاية أن النادي الأهلي يحقق بطولة الكأس ، لاستمرار تحقيق البطولات خلال الفترة الحالية تحت قيادة مارسيل كولر.

واضاف ماهر همام: "كولر تحدث مع اللاعبين عقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وخسارة مباراة كأس السوبر الإفريقي ، وطالبهم بالفوز فى القادم، و كان له مفعول السحر بعدما طالبهم بنسيان مباراة السوبر من أجل التفكير فى تحقيق بطولة الدوري ثم دوري أبطال إفريقيا، لذلك خلال مباراة المصري فى الدوري ثم مباراتي سان جورج الاثيوبي كان المستوي رائع وجيد.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة إنبي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر غدا الأربعاء فى لقاء قوي بين الفريقين.