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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

يلتقي بايرن ميونخ مع كوبنهاجن الدنماركي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويهدف بايرن ميونخ للفوز من أجل تحقيق الثلاث نقاط، وتعزيز صدارته في جدول ترتيب المجموعة الأولى حيث يملك في رصيده ثلاث نقاط.

ويأتي خلف بايرن ميونخ كوبنهاجن وجالطة سراي التركي ويملك كل منهما نقطة واحدة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الأخير دون أي نقاط.

وحقق بايرن ميونخ الفوز على مانشستر يونايتد برباعية مقابل ثلاث أهداف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الاولى من دور المجموعات، والتي جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا.

 

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمباراة كوبنهاجن:


في حراسة المرمى: سيفين أولريتش
في الدفاع: ألفونسو ديفيز، مين جاي كيم، دايوت أوباميكانو، لايمر 
في الوسط: ليون جوريتسكا، جوشوا كيميتش، جمال موسيالا
في الهجوم: كينجسلي كومان، هاري كين، لوريه ساني
 

تشكيل كوبنهاجن المتوقع أمام بايرن ميونخ:


كاميل في حراسة المرمى
في الدفاع: بيتر أنكريسين، دينيس فافرو، كريستيان، بيرجير ميلينج
في الوسط: ديوجو، راسموس فالك جينسين، لوكاس ليراجير
في الهجوم: محمد اليونوسي، جوردن لارسون، إلياس أشوري



توقيت مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن الدنماركي:
 

تبدأ مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها BeInSports.
 

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