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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مودرن فيوتشر يواصل تدريباته استعدادًا لطلائع الجيش بالدوري

تدريبات فيوتشر
تدريبات فيوتشر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز. 

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ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق طلائع الجيش، السبت المقبل على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان الفريق قد حصل على راحة سلبية ٢٤ ساعة، أمس الإثنين، عقب تحقيق الفوز على سينجيدا التنزاني بأربعة أهداف لهدف، بإياب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية، ليتأهل لدور المجموعات من البطولة.

وحصد مودرن فيوتشر ٦ نقاط بالدوري بعد تحقيق الفوز في أول جولتين على فريقي فاركو والداخلية.

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