ميهوب يكشف اللحظات الصعبة لـ فيوتشر للعبور لدور المجموعات بالكونفدرالية

كشف علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، عن اللحظات الصعبة خلال لقاء فريقه أمام سينجيدا التنزاني، في إياب دور الـ32 بالكونفدرالية.

وقال في تصريحات تليفزيونية إن فريقه بدأ بشكل رائع رغم قوة المنافس الذي ظهر بشكل مميز، والمنافس ظهر بأداء أفضل بكثير مما كان عليه على ملعبه، خاصة وأن الأمور تصعبت على فيوتشر بعد هدف التقدم.

وأشار إلى أن طرد محمد رزق أثر بشكل كبير على أداء الفريق، إلا أن الـ10 لاعبين المتواجدين في الملعب، أدوا بأداء أكثر من رائع، واستطاعوا تسجيل الهدف الثالث ثم الرابع، لضمان التأهل إلى دور المجموعات.

وقال إن مودرن فيوتشر فريق كبير ويمتلك طموحات عالية تؤهله للاستمرار في كافة البطولات التي يشارك فيها.

وأكمل : الفوز جاء بتعب وحرقة دم وسعيد بأن يكون مودرن فيوتشر الضلع الرابع للكرة المصرية في البطولات الإفريقية.