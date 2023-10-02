شبانة: بالتصنيف حظوظ الزمالك ومودرن فيوتشر جيدة في بطولة الكونفدرالية

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان الزمالك يأتي على رأس المصنفين في بطولة الكونفدرالية وسيتجنب مواجهة نهضة بركان واتحاد العاصمة وريفرز يونايتد.

وأضاف شبانة ان الفارس الأبيض ستشهد مجموعته احدى فرق التصنيف الثالث وهم : ديابل نوار الكونغولي وساجرادا الانجولي ومودرن فيوتشر و الافريقي التونسي.

واكمل كما ستشهد المجموعة ايضا واحد من الفرق التالية : دو لوبيدا الانجولي وريمس الغاني ويوار الغيني وابو سليم الليبي.

واشار شبانة الى ان التصنيف الرابع يشهد فرق الهلال الليبي واستاد مالي وسبور سبورت الجنوب افريقي و سيخوخون الجنوب افريقي.

واختتم شبانة انه بالنظر لهذه الفرق فان الزمالك من المفترض ان يكون مشواره لمباراة النصف نهائي ليس صعبا الى جانب مودرن فيوتشر.