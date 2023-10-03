قاسم سليماني في ملاعب طهران .. خلط السياسة بكرة القدم عرض متكرر في الرياضة الإيرانية

تسبب وجود “تمثال” قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني السابق ، والذي تم قتله عام 2020 على يد القوات الأمريكية بالعراق ، في إحداث حالة من الجدل الواسع بعدما وضعته إدارة الاستاد داخل أرضية الملعب وأمام الممر المؤدي مباشرة إلى غرف تغيير الملابس ونزول اللاعبين.





واعترض لاعبو الاتحاد السعودي على هذا الأمر ، رافضين النزول إلى إجراء عمليات الإحماء ، إلى أن ألغيت المباراة بسبب ذلك الأمر ، والتي كانت من المقرر أن تجمع الاتحاد السعودي بنظيره سابهان أصفهان الإيراني لحساب مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا .

وقال الاتحاد السعودي في بيان عقب الواقعة: “يشيد الاتحاد السعودي بحرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إقامة المباراة في ظروف مناسبة، والتي لمسها الاتحاد السعودي عبر المتابعة المستمرة من ممثليه اللذين رافقا نادي الاتحاد إلى إيران” ، وشدد الاتحاد السعودي على دعمه الكامل لنادي الاتحاد، واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوقه ، مطالبًا بتوفير الضمانات الأمنية اللازمة عند اللعب داخل الأراضي الإيرانية وعدم إقحام أمور غير رياضة داخل الملاعب.

ويحمل الموضوع أبعادًا سياسية خاصة بالمملكة العربية السعودية ، إذ تعتبر السلطات السعودية سليماني ، المسؤول الأول عن تنفيذ أعمال عدائية في المنطقة ، خاصة الهجوم على المنشآت النفطية وبصفة خاصة السفن السعودية في منطقة الخليج.

عنصرية ضد النساء ..

وفي واقعة أخرى العام الماضي ، أعلنت السلطات الرياضية الإيرانية بناء على تعليمات عليا منع النساء من حضور مباريات كرة القدم ، الأمر الذي قوبل بالاستهجان من قبل سيدات طهران والرأي العام الدولي ، وتم وصفه بالتعدي على حقوق الإنسان والتمييز العنصري ، خاصة بعد أن تم الاعتداء عليهن بقنابل غاز مسيلة بالدموع داخل الملعب.



وتعود مرجعية منع الإيرانيات من حضور مباريات كرة القدم إلى الثورة الإسلامية عام 1979 ، بعدما أعلنت طهران خلال التوقيت المذكور فرض الحظر على تواجد السيدات في المنشآت الرياضية العامة وملاعب كرة القدم.



وفي هذا الصدد قالت تارا سبهري فر، الباحثة في الشؤون الإيرانية بمنظمة هيومن رايتس ووتش: "أثبتت السلطات الإيرانية مرات عدة أنها مستعدة لبذل جهود كبيرة لفرض حظرها التمييزي والقاسي على دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم. نظرا للانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإيرانية منذ فترة طويلة، على الفيفا اتباع إرشاداته العالمية الخاصة بشأن عدم التمييز وأن ينظر في فرض عقوبات على عدم امتثال إيران للتعليمات".