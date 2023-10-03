جوارديولا يعلق على أزمة تقنية الفيديو

علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على أزمة تقنية الفيديو، والتي حدثت خلال مباراة توتنهام وليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وكان ليفربول قد خسر من نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، خاصة بعدما لم يحتسب حكم المباراة هدفًا صحيحًا للريدز عن طريق لويس دياز.

تصريحات جوارديولا

علق جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم على خطأ تقنية الفيديو خلا مواجهة ليفربول وتوتنهام، فقال: "وظيفة الحكام تم تغييرها، بعدما أصبحوا لا يتخذون القرار، فيذهب إلى تقنية الفار، أتفهم شعور ليفربول لكن رؤساء الحكام هم من سيقررون".

بينما تحدث عن كيفية تصحيح أخطاء الفار، فقال: “أنا لست محترفًا في ذلك لتطبيقه على أفضل وجه ممكن، أنا لست مشاركًا في ذلك ولا أهتم، علينا الاعتماد على الأشخاص الذين يعرفون التعامل معه”.

وأضاف: "الكل لديه علم بأنهم ارتكبوا خطأ وأن ليفربول عانى من نتيجة كبيرة لهذا السبب في هذه المباريات وهو أمر مهم للغاية".

بينما علق على عودة سيلفا وستونز، فقال: "هم الاَن في حالة تحسن، فبرناردو أفضل من جون، لقد سافر كلاهما إلى ألمانيا وسنقرر غدًا موضعهم".

بينما علق على حالة جوسكو جفارديول، فقال: “يستطيع اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر، وهو صغير في السن، حيث يبلغ من العمر 21 عامًا فقط”.

وأكمل: "نأمل أن يبقى جفارديول هنا لسنوات عديدة، لقد استقر بشكل مثالي. أنا سعيد جدًا بما فعله السيتي معه".

وأتم جوارديولا تصريحاته عن رودري، فقال: ”بالتأكيد سيلعب خلال مباراة الغد وبعد ذلك سأمنحني راحة في جزر المالديف لبضعة أيام قبل الانضمام إلى المنتخب الوطني".