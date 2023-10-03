أرتيتا يتعاطف مع ليفربول بعد أزمة مباراة توتنهام

تعاطف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ آرسنال، مع ليفربول، بعد الأزمة التي حدثت مع الريدز مؤخرًا خلال مواجهة توتنهام بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

وشهدت مباراة توتنهام أمام نظيره ليفربول عدم احتساب هدف صحيح للريدز، في المباراة التي شهدت تعرض كورتس جونز، لاعب الليفر للطرد في الشوط الأول من المباراة.

وتحدث أرتيتا في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية، حيث قال: "بالطبع، أنت تعلم في النهاية أنك تريد أن تحصل على ما تستحقه، بالتأكيد نريد أن نُقلل الأخطاء التي لا يمكنك التحكم فيها بعيدًا عن العمل والوظيفة التي تقوم بها يوميًا".

وتابع أرتيتا تصريحاته: "الكل في الدوري الإنجليزي يحاول أن يقدم مباراة نظيفة وصادقة، ولكن في النهاية عليك أن تكتسب الحق في الفوز بها".

وأردف: "خوض المباريات في الظروف التي تسمح بها القواعد، يكون الأمر محبطًا للغاية عندما لا يحدث ذلك".

وعن احتياج حكام الفار للتدريب أكثر، قال: "لا أعلم، فشرح جميع العمليات التي يحاولون القيام بها، يبدو الأمر منطقيًا حقًا، ولكن في ظل احتدام الأجواء وعندما تتحدث عن المليمترات وتفسير أشياء أخرى مثل إطارات الكاميرا، فإن الأمر مختلف جدًا جدًا".

وأتم أرتيتا تصريحاته: "بكل تأكيد من المؤسف أن يحدث هذا، لكن في الوقت الحالي لا نحصل على الإجابات الصحيحة على ما أعتقد".