الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أرتيتا: ما يحدث في البريمرليج ودوريات العالم صعب للغاية

أرتيتا مدرب آرسنال
أرتيتا مدرب آرسنال

 علق ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال، على  أزمة مواجهة توتنهام وليفربول، والتي لُعبت خلال الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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 وشهدت مباراة توتنهام وليفربول عدم احتساب هدف صحيح للريدز على الرغم من وجود غرفة الفيديو، لكنها لم تقوم بالمراجعة الصحيحة للحالة، بعدما نجح لويس دياز، لاعب ليفربول في تسجيل هدف التقدم لفريقه.

 تصريحات أرتيتا:      

 تحدث أرتيتا عن تعليقه على ماحدث خلال مباراة توتنهام وليفربول، فقال: "بالتأكيد قمنا بإجراء مناقشات كبيرة قبل انطلاق الموسم، كما كان لدى الجميع النوايا الصحيحة لتحسين لعبة كرة القدم وإيجاد أفضل طريقة للمضي قدمًا".

 وتابع: "لكن عندما ننظر إلى ما حدث خلال الموسم الحالي، ليس فقط في البريميرليج، ولكن في دوريات أخرى أيضًا، فإن الضغط يتزايد".

 وأضاف: "الأمر صعبًا بالنسبة لهم، الأمر صعبًا على أي نادٍ أو أي مدرب لأن ذلك يؤثر حقًا على جزء من الموسم، أو النتيجة، وهذا يعد أمرًا خطيرًا".

 وكانت مواجهة توتنهام أمام ليفربول قد انتهت بفوز السبيرز بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، حيث تعرض الريدز لطرد أحد لاعبيه كورتيس جونز في الشوط الأول.

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