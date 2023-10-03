ميسي في معسكر الأرجنتين استعدادًا لاستئناف تصفيات المونديال

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، استقراره على ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، لمعسكر منتخب التانجو المقبل.





ويستعد منتخب الأرجنتين لاستئناف مشواره في التصفيات القارية ضد باراجواي وبيرو، يومي 13 و18 أكتوبر الجاري لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

كان اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ 36 عامًا، قد تعرض للإصابة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الإكوادور، 8 سبتمبر الماضي، لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل أن يغيب على إثرها عن مباراة الجولة الثانية ضد بوليفيا.

مفاجأة قريبة لـ ميسي:

على صعيد آخر كشف خورخي ماس أحد ملاك نادي إنتر ميامي، عن مفاجأة سيتم تقديمها إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الفترة المقبلة.

قال ماس في تصريحات صحفية: “وعدت ميسي إننا نسعى بكل جهدنا في الفترة المقبلة، بمنحه فرصة لوداع جماهيره في برشلونة”.

وواصل: قد يذهب فريق إنتر ميامي إلى برشلونة، أو تقام مباراة ودية بين ميامي وبرشلونة.

وأضاف: كنت طموحًا دائمًا بالتعاقد مع ميسي، كان الكل يتهمني حينها بالجنون، فكنت أخطط لقدوم ليو لأمريكا.

أشار يمكن لميسي أن يستمتع هو وعائلته في ميامي، فليس هناك أفضل أن يأتي ليو إلى هنا.