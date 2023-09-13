ميسي يعتلي صدارة قائمة اللاعبين الأكثر مراوغة

يتصدر الأسطورة ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الأكثر في عدد المراوغات الصحيحة منذ عام 2009 حتي الآن، وترصد بوابة الوفد إليكم أرقام البرغوث.

الأكثر مراوغة صحيحة

يعتلي ليونيل ميسي، صدارة قائمة اللاعبين الأكثر مراوغة صحيحة برصيد 2730، فيما يأتي ايدين هازرد في المركز الثانى برصيد 1656، ويقع نيمار بالمركز الثالث برصيد 1417 مراوغة، ويحتل المركز الرابع فرانك ريبيري برصيد 1089.

أهداف ميسي

سجل ليونيل ميسي 845 هدفا، بعدما خاض 1093 مباراة، وساهم بـ 1153 هدفًا، وقام بصناعة 353 آخرين.

أفضل الهدافين

ويقع ميسي في المركز الثاني برصيد 805 أهداف، بقائمة أفضل هدافي العالم بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر الترتيب برصيد 834.

1ـ كريستيانو رونالدو 834.

2ـ ليونيل ميسي 805.

3ـ جوزيف بيكان 805.

4ـ روماريو 772.

5ـ بيليه 767.

6ـ فرينتس بوشكاش 746.

7ـ جيرد مولر 635.

8ـ فرينك ديك 576.

غياب ميسي

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة عن فوز منتخب الأرجنتين، على نظيره بوليفيا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هيرناندو سيليس ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.